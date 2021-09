Bonucci: “Avevo sogno di essere allenato da Guardiola. Nel 2016 vicinissimi ma…”

Il difensore della Juventus si racconta

SOGNO GUARDIOLA - "Avevo questo sogno di essere allenato da Pep Guardiola. Il momento in cui ci siamo avvicinati di più è stato nel 2016. Ero vicinissimo al City. Avevamo fatto praticamente tutto poi però la Juventus ha deciso di non vendermi", ha raccontato Bonucci . "Poi l'anno scorso parlai con Pep che mi voleva, ma gli dissi che la Juve è casa mia e qui ero felice. Volevo recuperare il terreno perso col passaggio al Milan e tornare a essere un simbolo del club bianconero".

CHIELLINI - Dal mercato al trionfo con la Nazionale ad Euro 2020 con la figura di Chiellini in prima linea: "Mi ha colpito la serenità mentale di Chiellini che ha giocato col sorriso…ho visto solo un giocatore così: Ronaldinho, un trequartista non un difensore. Giorgio ha capito che questo Europeo se lo doveva giocare con serenità, era l’ultima possibilità di giocare questa competizione, si è detto che l’unico modo era giocare con serenità e noi dovevamo trasmettere la stessa cosa ai giovani. Tanti sono giocatori importanti ma non con molte presenze a livello internazionale. Il nostro compito era portarli fino alla gara con la massima serenità. Nel pulman c’era musica, si rideva e scherzava. Poi nel momento giusto i leader più carismatici come me o Sirigu mettevano una riga".