Bonucci e il futuro lontano dalla Juventus: cosa filtra

Leonardo Bonucci potrebbe dire addio alla Juventus . Tanti i rumors sul difensore in queste ultime settimane. Si parla di una rottura con Allegri e dell'ipotesi cessione anche, a quanto pare, il centrale non ha chiesto l'addio a gennaio.

Le sensazioni sono che le parti potrebbero rispettivamente trarre dei vantaggi dall'addio. Come spiega calciomercato.com "dal punto di vista della Juventus la sensazione è che liberarsi di un contratto da 7 milioni a stagione, valido fino al 30 giugno 2024, non sarebbe cosa del tutto sgradita [...] soprattutto se la stagione in corso, e per ora ci sono tutte le premesse, dovesse tenere fuori i bianconeri dalla Champions del 2023-24, e dai relativi introiti".

Cosa filtra quindi su Bonucci? La situazione potrebbe essere di stallo, un po' come per mister Allegri che dovrà giocarsi la permanenza in bianconero con le gare da qui alla sosta Mondiale dove dovrà dimostrare di avere la squadra in pugno. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda...