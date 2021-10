Bonucci espulso: “Sono più arrabbiato di voi. Chiedo scusa ma ci rialzeremo”

Il difensore ha lasciato in dieci gli azzurri

Capitano fino al cartellino rosso a pochi minuti dal termine del primo tempo. Non una bella serata per Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, che avrebbe sperato di festeggiare in modo diverso il traguardo delle 112 presenze in Nazionale. Invece, contro la Spagna, nella semifinale di Nations League, il centrale ha lasciato anzitempo i compagni costringendoli ad una gara di sofferenza che si è poi tramutata in sconfitta ed eliminazione dal torneo.