Bonucci, il gesto: 19mila mascherine autografate per associazioni impegnate nel sociale

19 mila mascherine in regalo a diverse associazioni torinesi impegnate in ambito sociale. Questo il bel gesto di Leonardo Bonucci e di sua moglie Martina Maccari per aiutare i più bisognosi. Il difensore della Juventus e la sua compagna, madre dei suoi figli, ha deciso di scendere in campo in prima linea e dopo gli ecografi portatili e le 50 maschere filtranti a circuito d’aria, ha voluto fare di più.

Un’altra iniziativa importante con ben 19mila mascherine autografate che verranno distribuite a diverse associazioni del torinese impegnate in campo sociale. Le mascherine, che saranno consegnate personalmente da Bonucci e da sua moglie, sono bianche e riproducono all’altezza della bocca l’autografo del giocatore scritto in nero. 19 come il suo numero di maglia e i colori che ricordano, appunto, la Juventus. Le mascherine saranno realizzate dall’azienda trevigiana Sire Tessile.