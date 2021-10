Bonucci: “Juventus sta tornando 100 presenze in Champions? Arriviamo a 150…”

Parla il difensore bianconero

Leonardo Bonucci , difensore della Juventus , guarda avanti e manda un segnale ai suoi ma anche alle rivali tra campionato e Champions League. Capitano bianconero in occasione del successo contro lo Zenit, il centrale ha parlato così del successo di San Pietroburgo e del premio di migliore in campo della gara subito dopo il match: "La cosa più importante sono gli obiettivi di squadra: abbiamo dimostrato che con l'applicazione e l'umiltà i risultati arrivano e l'1-0 non è un caso. Si ricomincia a vedere lo spirito Juve".

Per il futuro: "Alla Juventus ora piace faticare e non subire. Siamo migliorati nel riproporre l'azione e ripartire una volta persa la palla. Stiamo tornando, la Juve sta tornando". Poi una battuta anche sul suo personale traguardo delle 100 presenze in Champions: "Quante possiamo aspettarcene ancora? 150 ce la facciamo dai (ride, ndr)", ha detto Bonucci che domenica potrebbe scendere in campo a dirigere la difesa nel big match di campionato contro l'Inter.