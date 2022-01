Bonucci, post social preso d’assalto dai tifosi: “Meriti la squalifica a vita”

Molti utenti arrabbiati col difensore della Juventus dopo l'episodio con un dipendente dell'Inter

Stanno facendo il giro del mondo le immagini della discussione accesa tra Leonardo Bonucci e Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell'Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e pure in quelle del Napoli. Il centrale della Juventus nei minuti finali della Supercoppa italiana stava per entrare in campo in vista dei calci di rigore ma la rete di Sanchez al 120' non gli ha dato modo di entrare.