Bookmakers impazziti in Inghilterra: principe George in Nazionale e miglior bomber all’Aston Villa

Dopo le parole del Duca di Cambridge William, in Inghilterra si sogna di vedere il principe George nei panni del calciatore

La famiglia Reale inglese è nota per la sua passione per il calcio e nonostante la sconfitta subita nella finale dell'Europeo contro l'Italia, il duca di Cambridge William , noto tifoso dell'Aston Villa, ha avuto modo di parlare nei giorni scorsi proprio di pallone nel podcast di Peter Crouch per la BBC. Fin qui nulla di particolare se non fosse che le sue parole in realazione ad un possibile futuro di suoi figlio, ovvero il principe George, nel mondo del calcio abbiano scatenato i bookmakers .

Infatti, il duca aveva esagerato, forse, con le parole affermando: "George potrebbe giocare e svolgere comunque i suoi doveri da principe. Potrebbe giocare nell'Aston Villa e diventare il miglior marcatore della storia per il club". Parole, quelle di William, che hanno scatenato, come detto, i bookmakers che hanno creato delle particolari quote. Come riporta il Daily Star, secondo Ladbrokes, George è dato a 500/1 per giocare per l'Inghilterra un giorno e 1000/1per diventare il miglior marcatore della storia dell'Aston Villa. Vedremo se qualche appassionato inglese punterà sul piccolo Reale...