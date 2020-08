Bordalas spiega il k.o. dei suoi contro l’Inter: “Lukaku vale quanto tutto il Getafe…”

L’Inter vince ed elimina il Getafe dall’Europa League. Decisive le reti di Lukaku ed Eriksen per chiudere i conti contro gli spagnoli. Il tecnico del club di Liga José Bordalas ha la spiegazione per il k.o. dei suoi. Non solo il rigore sbagliato…

Bordalas: “Lukaku vale quanto tutto il Getafe”

“Abbiamo avuto l’opportunità del rigore, se lo avessimo segnato la squadra avrebbe avuto ottime possibilità di passare il turno”, ha detto Bordalas. “Credo sia un peccato per com’è finita, ma la squadra è stata super e ha interpretato bene la partita. Sono davvero molto orgoglioso dei miei”. Ma poi ecco il vero motivo, secondo il tecnico, per il quale la sua squadra è stata eliminata dall’Inter: “C’è una differenza grande fra noi e l’Inter: il giocatore che ci ha segnato il primo gol, ovvero Lukaku, costa quanto tutto il Getafe…”.

