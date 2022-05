Bordon, che domenica bestiale: Giroud spegne l’Inter poi esulta per promozione sua squadra

Una strana giornata per l'ex portiere nerazzurro che può essere felice per la promozione della sua PhilBordon

E’ stata ieri una domenica agrodolce per l’ex portiere dell’Inter, Ivano Bordon. Se lo scudetto andato al Milan ha lasciato tanta amarezza, Bordon ha potuto gioire per la promozione della squadra di Catania, che porta il suo nome, che proprio ieri ha conquistato la promozione in seconda categoria. La PhilBordon infatti battendo col punteggio di 8-3 la New Team Catania, ha ottenuto l’aritmetica certezza della promozione arrivata dopo il primo anno di storia del club del presidente Philippo Barbagallo e del dg Angelo Pappalardo. L’ex portiere dell’Inter ha appreso la notizia della vittoria della sua PhilBordon proprio mentre Giroud realizzava due reti al Sassuolo, quelli della certezza del tricolore rossonero ma i gol di Bracciolano e Pasillico hanno reso la domenica di Bordon meno amara. “Complimenti a tutti per una stagione fantastica - ha ammesso Bordon -. All’inizio del prossimo campionato a settembre verrò a Catania per festeggiare l’inizio del nuovo torneo”.