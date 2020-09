Borini, finalmente il diploma: 7 in matematica ma… 6 in educazione fisica per colpa della pallavolo

Fabio Borini ce l’ha fatta. Finalmente il diploma da geometra. Il primo passo per realizzare il suo sogno, quello di iscriversi alla facoltà di Architettura, è stato compiuto. Dopo le vicende che hanno visto il suo esame di maturità essere più volte rimandato a causa dei suoi impegni col calcio e alle note problematiche legate al coronavirus, l’esterno italiano è riuscito a chiudere un primo cerchio di studi con la votazione di 65/100. Come riporta il Corriere della Sera, curiosa anche la modalità con la quale il calciatore, la scorsa stagione al Verona, ha portato a termine il suo percorso.

Borini: 7 in matematica e 6 in educazione fisica

Finalmente il diploma da geometra, Fabio Borini esulta e presso l’istituto Vangioni di Menaggio ottiene la maturità tanto cercata. Curioso, però, vedere i voti ottenuti dal calciatore.

A fronte di un bel 7 in pagella in matematica, l’esterno offensivo ha infatti preso solo 6 in educazione fisica. Il motivo? Pare che, in assenza di prova pratica, le domande sulla pallavolo lo abbiano visto essere titubante. Nonostante tutto, traguardo raggiunto e grande soddisfazione: “Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro, vorrei ringraziare il mio tutor Mirko Giarrusso. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta”, ha spiegato Borini che adesso proseguirà la sua carriera sportiva prima di dedicarsi ad Architettura.

