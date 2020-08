Borja Valero dice addio all’Inter: “Un onore aver indossato questi colori…”

“È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto”. Con questo messaggio Borja Valero sembra aver dato l’addio all’Inter. Il centrocampista ha pubblica sulla propria pagina Instagram poche parole per mettere fine alla sua esperienza in nerazzurro. Una sorta di ufficialità sui rumors di mercato che lo volevano in partenza e fuori dal progetto Conte.

Borja Valero: addio Inter

In attesa di ulteriori informazioni da parte del calciatore e della società, le parole di Borja Valero sembrano aver messo fine al rapporto tra lui e l’Inter. Arrivato nel 2017 dalla Fiorentina, lo spagnolo che sembrava poter rimanere un’altra stagione, ha deciso di muoversi. Complice anche il vertice tra Conte e la società nerazzurra, il centrocampista dirà addio a Milano. Su di lui diversi club di Serie A che potrebbero accoglierlo a parametro zero a seguito dell’eventuale rescissione di contratto.