Borja Valero fa anche… l’attore per il Centro Storico Lebowski

L'ex Inter e Fiorentina dedito alla nuova avventura

CAMPAGNA - "Vi ricordate il “best football commercial ever” girato dalla Nike nel 2008? E’ un video del visionario Guy Ritchie (Lock & Stock; The Snatch) in cui seguiamo la scalata verso l’Olimpo di un giovane calciatore che viene notato da Wenger mentre gioca in Sunday League e tesserato per l’Arsenal. Il protagonista debutterà in campionato e in Champions League, fino a scendere in campo con la propria nazionale nella massima competizione, il campionato del mondo. Il video si chiama “Take it to the next level” perché per raggiungere ogni traguardo il giovane calciatore dovrà superare degli ostacoli: la fatica degli allenamenti, il rapporto con i compagni, le spallate di Wayne Rooney, la potenza di CR7, le tentazioni della dolce vita, donne e motori, le dita negli occhi di Materazzi, le acrobazie di Ibra, le giocolerie di Ronaldinho, il cordone di steward e poliziotti che separa i giocatori dai tifosi, l’onnipresente occhio della televisione. Ma alla fine, c’è la gloria", le parole del club.