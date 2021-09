Borja Valero: “Non rifarei il calciatore. Parte peggiore del calcio sono i procuratori”

Parla il giocatore spagnolo

Interessante intervista a Repubblica da parte di Borja Valero che dopo aver detto addio alla Fiorentina e alla Serie A non ha del tutto appeso gli scarpini al chiodo decidendo di andare a giocare in Promozione nel Lebowski . Lo spagnolo, con un grande passato in diversi top club europei, ha parlato della sua esperienza nel mondo del pallone sottolineando pregi e difetti.

IL CALCIATORE - "I miei inizi? È stata una crescita calcistica stressante. Il distacco dalle amicizie, la competizione interna per prenderti il posto da titolare. A dodici anni ti muovi come se fossi un professionista, senza esserlo però. Ho vissuto l’adolescenza in altro modo e mi è mancato qualche pezzettino di vita: le amicizie, i primi amori. Ma ho avuto la fortuna di arrivare e quando ho esordito con la maglia del Real, ho capito che si era chiuso un cerchio. Un’emozione unica". E ancora: "Se rifarei il calciatore? Se ripenso a quel momento, sì. Impazzivo per il calcio. Forse però adesso non lo rifarei. Non so se merita. Ho una bella vita, grazie al calcio. Ma forse avrei potuto averla anche senza fare il calciatore".