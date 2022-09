Borussia Dortmund, vittoria speciale in Champions: Haller era sugli spalti

Club e calciatore uniti anche in questo momento delicato.

Esordio vincente per il Borussia Dortmund nella Champions League 2022/23. La squadra tedesca ha battuto nettamente il Copenaghen nella prima uscita stagione della competizione europea per club. Merito anche della spinta dal tifo del Signal Iduna Park che per l'occasione ha potuto contare anche su un fan d'eccezione.