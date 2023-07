Bournemouth-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

La gara di oggi tra Bournemouth e Atalanta potrà essere seguita dagli appassionati di calcio italiano e inglese anche in diretta tv e streaming. Infatti, l'emittente DAZN trasmetterà il match dalle 16 italiane. Per vedere la gara basterà scaricare l'app o collegarsi, previo abbonamento, al sito ufficiale. In questo modo non ci si perderà neppure un minuto della partita. Dal sito DAZN si legge come la telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini.