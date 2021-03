Boxe, Scardina: “Voglio far salire sul ring Lukaku che con Ibra…”

, era salito alla ribalta della cronaca rosa per la sua relazione con Diletta Leotta. Ma Scardina è anche un campione di boxe che non ha bisogno di popolarità gossippara. Il fresco vincitore del titolo di campione dei supermedi dell’Unione europea. Il pugile milanese racconta in esclusiva a Fanpage.it i suoi obiettivi.

“La boxe in Italia sta cambiando in positivo – spiega Scardina ai microfoni di Fanpage.it -. Era un po’ ferma agli anni 80/90, oggi si è invece adattata e anche il pubblico la segue con entusiasmo, non solo per il pugile ma anche per il personaggio. I tifosi si stanno avvicinando sempre di più a questo magnifico sport” e sul clamore nato attorno al suo nome dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, spiega “Per me è un rumore piacevole, perché vuol dire essere conosciuti e popolari, poter far arrivare il messaggio della boxe a tutti e diventare un esempio per i più giovani”.

Infine, sulla sua idea di portare sul ring personaggi dello spettacolo o dello sport, racconta: “È partito tutto tramite una chiacchiera, è qualcosa di super carino. Far vedere alle persone cosa c’è dietro al nostro mondo. Sarebbe bello arrivare a fare un evento di beneficenza, portare sul ring qualche amico cantante, artista, dei calciatori… si vociferava Lukaku. Solo chiacchiere per ora, stiamo parlando. Lukaku con Ibra? Dopo la discussione che hanno avuto, che spero sia finita lì, ci ho pensato. Sarebbe una figata, sempre a scopo di beneficenza”.