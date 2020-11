Brahim Diaz scherza su Ibrahimovic: “Ha l’età di mio padre eppure…”

Interessante e simpatica intervista rilasciata dal giovane esterno d’attacco del Milan Brahim Diaz al canale Vamos di Movistar + in cui ha parlato della situazione del club rossonero, del suo momento personale e anche di… Zlatan Ibrahimovic.

Brahim Diaz: “Ibra ha l’età di mio padre ma…”

“Mi sto divertendo, sto dimostrando ciò che posso fare”, ha esordito Brahim Diaz che ha subito parlato anche dell’impatto di avere una persona, e un compagno, come Ibrahimovic nello spogliatoio: “Ibrahimovic? Ha la stessa età di mio padre, eppure vediamo tutti di cosa è capace, continua a fare la differenza. Nel calcio l’età è relativa e lui lo sta dimostrando. Abbiamo legato, mi dà ottimi consigli e ho una bell’intesa con Zlatan, dentro e fuori dal campo”.

Un pensiero anche al Real Madrid, squadra che detiene il suo cartellino: “Zidane non smette di vincere titoli, non delude mai come mister e come persona. Abbiamo un rapporto d’affetto speciale e reciproco. Ora ci sentiamo di meno ma ogni tanto ci scriviamo. Il Real riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi, come al solito: è un ambiente vincente”.