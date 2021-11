Brahim Diaz: “Vorrei segnare e capire il calcio come Ibrahimovic…”

Parla il trequartista spagnolo

Redazione ITASportPress

Lunga intervista a El Pais da parte del fantasista spagnolo del Milan Brahim Diaz che ha avuto modo di soffermarsi su diverse tematiche legate alla sua esperienza nel mondo del calcio. Dai primi passi fino all'attualità tinta di rossonero tra campionato e Champions League.

INIZI - "Mio padre è stato un mio grande allenatore, mi ha cresciuto come uomo ma anche come calciatore. A 12 avevo un mister che ci faceva mettere un calzino bianco sul piede buono, e uno nero su quello che sapevamo usare meno; durante le partitelle ci faceva giocare spesso solo col piede debole, e a me chiedeva spesso se mi fossi cambiato calzino perché non vedeva la differenza. Da bambino ho giocato molto per strada con amici più grandi, dopo scuola o allenamento prendevo sempre un pallone e andavo a giocare".

PRESENTE - Sul Milan, i compagni e le ambizioni stagionali: "Ibrahimovic? Vorrei avere la sua capacità di segnare e di capire il calcio come fa lui con la sua esperienza. Sa sempre dare il consiglio giusto e indica già prima dove andrà il pallone. A me dice di avere personalità e di continuare così che farò grandi cose. E' un attaccante completo, imprevedibile: può segnare in ogni modo. E in area di rigore, comanda lui".

CHAMPIONS - Non poteva mancare uno sguardo alla gara odierna contro l'Atletico Madrid: "Matematicamente possiamo qualificarci, ci è mancata un po' di fortuna che in Champions ci serve sempre. Contro il Liverpool in casa abbiamo giocato bene, all'andata con l'Atletico abbiamo fatto una grande gara; stasera dobbiamo scendere in campo giocando come sappiamo e portando a casa la vittoria".

FUTURO - "Ora sono a Milano e sono concentrato sul Milan. Il Real lo seguo da lontano, adesso voglio godermi il fatto di giocare in un grande club come quello rossonero".