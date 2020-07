Braida: “Barcellona ora è una squadra come le altre e il Napoli può passare in Champions. Sul Milan…”

Ariedo Braida, ex storico dirigente di Milan e anche Barcellona è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport per parlare delle vicende calde del calcio nostrano. Champions League, Diavolo e non solo…

Braida: “Champions? Il Napoli può battere il Barcellona”

“Il Milan? So che Rangnick è molto attivo. Lo stavo seguendo e so che è andato a vedere delle partite certo che Pioli sta facendo molto bene. Cosa fare con Ibrahimovic? Certi giocatori devono giocare fino a quando ce la fanno. Io lo farei giocare ancora. Può dare una mano”, ha detto Braida sulle vicende del Diavolo. E poi spostandosi all’altra sua ex squadra, il Barcellona: “Champions? Beh io credo che in questo momento il Barcellona sia una squadra come tutte le altre quindi il Napoli può giocarsi il passaggio. Credo un 50 e 50 ma davvero può farcela a passare il turno”. E sul futuro: “A me piacerebbe tornare come dirigente. Ma se non arriva una chiamata giusta e importante mi guardo le partite alla televisione (ride ndr)”, ha concluso Braida.

QUI LE MOGLI E FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI GIOCATORI