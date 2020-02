Braida: “Difficile che Messi vada via dal Barcellona, ma non si sa mai. E in Italia…”

Ariedo Braida, dirigente sportivo ed ex di Milan e Barcellona, ha parlato a Radio Anch’Io Sport dei temi caldi del calcio europeo. In modo particolare il dirigente si è soffermato sul momento in casa blaugrana e le voci sul possibile addio di Lionel Messi.

MESSI E BARCELLONA – “Personalmente non credo che Messi andrà via. Lui sta davvero molto bene al Barcellona anche se non posso escludere che un giorno possa andarsene. Chi potrebbe prenderlo? Sicuramente le squadre inglesi. Ma anche in Italia qualcuna potrebbe. Messi risolverebbe tanti problemi in qualsiasi squadra. Senza Messi il Barcellona è una squadra qualsiasi. Dove lo vedrei bene? Al Milan (ride ndr)”. “Messi con Cristiano Ronaldo? Non avrebbero problemi a giocare insieme perché sono due grandissimi”. E sul club blaugrana: “Sono andato via perché c’erano dei problemi e delle incomprensioni. Come ambiente è un po’ particolare. Ora stanno avendo qualche problema anche di risultati. Per questo penso che in Champions il Napoli possa fare bene, quantomeno al San Paolo anche se pure i partenopei hanno qualche problema come si è visto ieri contro il Lecce”. “Il caso Abidal-Messi? Qualche errore si fa sempre. Abidal ha pagato l’inesperienza. Se si deve parlare della squadra e di Messi, io avrei prima parlato con lui e poi avrei cercato di mediare. Nel calcio la mediazione è sempre molto importante. Non c’è mai qualcosa di assoluto”.

MILAN – “Ci sono tanti problemi. Difficile dire in questo momento se ce ne è uno in particolare. Se avrei ceduto Piatek? Non voglio fare il professore. L’anno scorso aveva fatto molto molto bene. In questa stagione non era riuscito a ripetersi. Nel calcio contano i gol. Se gli attaccanti non fanno gol ne soffrono e anche la squadra. Poi ci sono anche i grandi giocatori che hanno una personalità che può essere trasmettere. I vari Messi, Ronaldo e Ibrahimovic. Piatek è un buon giocatore ma non è di grande livello”.

SCUDETTO – “Chi vince lo scudetto? Mi piacerebbe dire il Milan (ride ndr). Dico che quest’anno sarà una grande battaglia. L’avevo pronosticato ad inizio campionato che sarebbe stato diverso. Sarà una battaglia molto dura. Spero che rimanga aperta a tre fino alla fine. Domenica prossima c’è Lazio-Inter e già si capirà qualcosa. Se l’Inter dovesse vincere potrebbe essere una carica per il futuro”.