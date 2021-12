Braithwaite “Babbo Natale”: iniziativa con sua moglie per regalare giocattoli ai bambini

Il gesto dell'attaccante danese per aiutare i più sfortunati

L'attaccante del Barcellona e della DanimarcaMartin Braithwaite è stato protagonista di una speciale iniziativa per aiutare i bambini bisognosi di Castelldefels, Gavà e Begues. Come riportato dal Mundo Deportivo e come certifica anche lo stesso calciatore sui suoi social, ecco un gesto importante in occasione del Natale: una collaborazione con la Croce Rossa locale in aiuto delle persone maggiormente in difficoltà.