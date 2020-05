Branca e l’addio di Ibrahimovic: “Il Barcellona ci offrì Eto’o, 45 milioni e Hleb”

Interessante intervista rilasciata dall’ex dirigente dell’Inter Marco Branca ai microfoni di Libero. L’ex nerazzurro ha parlato dell’anno del Triplete rivelando alcuni dettagli relativi a quella incredibile squadra che riuscì a vincere tutto.

SEGRETO – Sulla nascita della squadra allenata da Mourinho capace di trionfare in Italia e in Europa, Branca ha raccontato: “Quella era una squadra che non aveva solo qualità, era una squadra arrabbiata. Per esempio c’era Thiago Motta scartato, Sneijder pure, Lucio cacciato ed era furibondo, Eto’o accantonato, Pandev era incazzato nero. C’era grande qualità ma c’era soprattutto rabbia calcistica. Volevano dimostrare”.

IBRA PER ETO’O – Curioso anche il retroscena sull’arrivo di Samuel Eto’o al posto di Ibrahimovic. L’attaccante del Camerun fu assoluto protagonsita di quella squadra: “Il Barcellona per Ibrahimovic ci offrì Eto’o, 45 milioni e Hleb, che disse di no. Alla fine abbiamo chiuso a 50 mln più Eto’o. Ibra non era più felice all’Inter, voleva provare un calcio diverso. L’affare fu chiuso molto velocemente perché noi cercavamo Eto’o da 2 anni”, ha concluso Branca.