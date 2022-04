Branca: “In Serie A tutti giocatori sono cedibili. Sullo scudetto…”

Parla l'ex ds dell'Inter

Lunga intervista a Repubblica da parte di Marco Branca, ex storico direttore sportivo dell'Inter. Mercato, Serie A e tanto altro tra i temi affrontati con particolare focus sulla squadra nerazzurra e sul percorso fatto con Inzaghi in questa stagione.

"L'addio di Lukaku e Hakimi? L'Inter non ha perso molto. Quest'anno ha giocato molto bene, è stata a lungo superiore a ogni avversario. Poi si è un po' inceppata. Ma ha dimostrato di non essere di per sé più debole rispetto alla scorsa stagione. Vendere per comprare? Può funzionare, a patto di programmare per tempo le operazioni, sia in entrata sia in uscita. Se le alternative individuate per compensare le cessioni sono raggiungibili economicamente e adatte tecnicamente, si può continuare a vincere anche cambiando", ha detto Branca.

Sulla lotta scudetto: "Una favorita? È impossibile dirlo. Il Milan ha un bel gruppo ma è troppo frenetico nel gioco. L'Inter ha avuto un calo, ma è l'unica squadra a essere stata davvero dominante per buona parte della stagione. Il Napoli ha più opzioni. Non riesco a stabilire una gerarchia. Sono tutte e tre dentro. La Juve avrebbe potuto approfittare del ciapa no generale ma non lo ha fatto".

In generale sul mercato di Serie A: "Oggi in Serie A a fronte di offerte molto importanti sono tutti cedibili. Vale per l'Inter come per gli altri club. Se ti succede di potere portare a casa 115 milioni per Lukaku, devi venderlo e in fretta. L'importante è potere reinvestire una parte consistente di quel che si incassa. All'Inter lo scorso anno non è successo, ma la situazione potrebbe migliorare nel tempo".