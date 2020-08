Branca: “Prossimo campionato con 3 pretendenti allo scudetto e una sorpresa…”

Marco Branca, ex direttore dell’area tecnica dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle vicende dell’attualità del calcio. Dal post lockdown, fino all’Inter, allo scudetto nel prossimo campionato e al mercato, col nome di Messi molto caldo in ottica nerazzurra.



Branca: “Prossimo campionato con 3 in lotta e una sorpresa”

Sul calcio post lockdown, Branca ha commentato: “Devo dire che è stata una ripartenza dettata da altri fattori e quindi obbligatoria. C’è stata una umile presa di coscienza della situazione e si sono adattati alle conseguenze mano a mano che si disputavano le partite. Alcune squadre come la Lazio hanno pagato lo stop. Altre, come il Milan, il contrario”.

E sull’Inter e la finale di Europa League persa contro il Siviglia: “Mi aspettavo che l’Inter stesse meglio dal punto di vista psicologico e in forma ottimale per affrontare una squadra scomoda. Pensavo che l’Inter potesse avere qualche chance in più, invece mi è sembrata meno sicura delle partite precedenti. Mi dispiace per com’è andata. Il Siviglia ci ha messo l’esperienza, ma mi aspettavo un Inter più pimpante”. “Conte? Può succedere di tutto. Messi? Dipende solo dalla sua volontà. Se vuole cambiare squadra lo farà sicuramente”.

Sulla prossima stagione in Serie A: “Chi combatterà per lo scudetto? Credo che per lo scudetto potrebbe essere una lotta a tre con una sorpresa. Il Napoli rientrerà in corsa per essere competitivo, quest’anno ha fatto molto meno”.