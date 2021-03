Brasile, arbitro fa pipì in campo e viene pizzicato dalle telecamere…

Succede anche questo in un campo di calcio. L’arbitro non è riuscito a prepararsi al meglio prima di dirigere la partita e… ha deciso di “liberarsi” sul terreno di gioco. Esattamente. Un direttore di gara ha fatto la pipì pochi istanti prima del fischio d’inizio della gara: il tutto rigorosamente… ripreso dalle telecamere.

Accade in Brasile, e il protagonista è Denis da Silva Ribeiro Serafim fischietto in occasione del match tra Boavista e Goias, gara di Copa de Brasil.

L’uomo, probabilmente, sperava di non essere ripreso, e ha deciso, forse per non ritardare l’inizio della sfida, di “svuotare la vescica” sul campo cercando di essere discreto. Senza togliersi i pantaloncini, il direttore di gara si è sistemato in modo da non dare nell’occhio. Eppure, sui social, nessuno si è perso il momento che è subito diventato virale.

Quanto accaduto allo stadio Elcyr Resende di Saquarema – vicino a Rio de Janeiro – ha subito spopolato su Twitter facendo diventare “famoso” l’arbitro…