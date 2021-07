Brasile-Argentina Copa America in diretta tv e streaming: dove vedere la finale

Ultimo atto del torneo. Si gioca nella notte la finale di Copa America tra Brasile e Argentina

Brasile-Argentina , sfida valida per la finale della Copa America 2021, sarà sarà trasmessa da Sky e più precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Il match, con fischio d'inizio alle ore 2 della notte tra il 10 e l'11 luglio, sarà visibile inoltre in diretta su Eleven Sports: sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma e poi scaricare l'app su una smart tv per assistere alla partita.

Come di consueto, sarà prevista anche la trasmissione dell’evento in live streaming. Brasile-Argentina sarà quindi visibile su dispositivi quali pc, notebook, tablet e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara attraverso Sky Go, mentre le alternative sono rappresentate da NOW, il servizio live e on demand di Sky scegliendo uno dei vari pacchetti proposti, e Eleven Sports: in questo caso basterà accedere al sito della piattaforma o scaricare l'app, ancora una volta previa la sottoscrizione di un abbonamento.