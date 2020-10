Brasile e Psg in ansia per Neymar: problema alla schiena in allenamento

Brasile e Paris Saint-Germain tremano: Neymar si sarebbe infortunato nel corso dell’ultimo allenamento con la propria Nazionale. L’attaccante brasiliano, in ritiro con la squadra verdeoro in vista delle gare di qualificazione per il Mondiale 2022, avrebbe interrotto la sessione con i compagni per un problema alla schiena.

Neymar: ansia Brasile e psg

Come scrive ESPN che riporta anche le parole del medico social del Brasile, Neymar si sarebbe infortunato nel corso dell’ultimo allenamento disputato dalla squadra nazionale brasiliana subendo un problema alla schiena. Da capire se si sia trattato di un colpo o di un qualcosa di più grave. Il brasiliano rischia di non giocare le gare contro Bolivia e Perù. “Neymar ha sentito dolore nella parte bassa della schiena durante l’allenamento. È stato fermato e tolto dall’allenamento, e le sue condizioni saranno valutate. Andremo a San Paolo e rimarrà sotto trattamento dei farmaci. Le prossime 24 ore saranno importanti per vedere come si riprenderà”. Queste le parole di Rodrigo Lasmar, medico sociale del Brasile.