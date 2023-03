Brasile, Ederson allo scoperto: “Buone possibilità che Ancelotti diventi nostro CT”

"Ci sono possibilità che arrivi Ancelotti. Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militao: mi hanno detto che è eccezionale". Parola di Ederson , portiere del Brasile e del Manchester City . I rumors sul futuro di mister Carlo Ancelotti come CT della Nazionale verdeoro aumentano e adesso arriva il commento pure degli atleti che dovrebbero, forse in futuro, essere allenati dal mister di Reggiolo.

Nonostante le ripetute smentite delle ultime settimane da parte dei diretti interessati, ecco che i calciatori sono usciti allo scoperto. L'estremo difensore, rispondendo alle domande dei giornalisti nel ritiro della Selecao, non ha fatto giri di parole e, come riporta Globoesporte, ha aperto alla possibilità di vedere Sir Carlo in panchina.