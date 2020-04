Brasile, Rafael e la bordata a Neymar: “Non è un leader. Il calcio non è al primo posto nella sua vita”

Rafael Pereira da Silva, noto semplicemente come Rafael, calciatore brasiliano e difensore del Lione, ha commentato il rapporto col mondo del pallone da parte del suo connazionale Neymar e il ruolo dell’attaccante per la formazione verdeoro.

L’esterno ex anche del Manchester United, ai microfoni di ESPN, non ha fatto giri di parole, mandando diverse critiche nei confronti di O’Ney.

PRIORITA’ – “Il Brasile ha bisogno di Neymar, questo è sicuro”, ha detto Rafael. “Ne abbiamo bisogno parecchio, esattamente come lui ha davvero bisogno di migliorare fuori dal campo. Per un calciatore è fondamentale essere ok fuori dal campo per arrivare al meglio sul terreno di gioco e dare il massimo. Io spero per lui che possa farlo perché può davvero vincere molto. Ne ha le possibilità”, ha commentato il difensore che poi ha aggiunto severo: “Neymar non è un leader. Io penso non sia un leader. Non è lui in sé, ma è ciò che gli gira attorno fuori dal campo. Se fosse concentrato solo sul calcio potrebbe fare grandi cose. Invece… Il calcio deve essere al primo posto nella vita di un calciatore e attorno a lui girano troppe cose. Io ho giocato con lui e spesso non ascolta i consigli e neppure gli ordini. Quando succede così questo non è un bene per lui. Io dico la verità, ma a volte la verità non vuole essere sentita dalle persone. Penso Neymar debba ascoltare di più. Se lo farà nessuno potrà fermare il Brasile…”.