Brasile, spunta (di nuovo) Luis Enrique come CT

Il Brasile non ha ancora scelto il successore di Tite per il ruolo di CT . Il posto è ancora vacante e se nelle ultime ore si era fatta forte e insistente la voce su Carlo Ancelotti, attualmente al Real Madrid, ecco che rispunta anche il nome di Luis Enrique .

Già un mese fa circa, il media spagnoli soprattutto avevano portato avanti svariate indiscrezioni sull'ex manager della Spagna. Adesso, il rumor è tornato con prepotenza. Il portale Fichajes.net scrive, infatti, che tra i profili tenuti in considerazione dalla CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ci sarebbe di nuovo con forza anche quello di Luis Enrique , ex Barcellona e reduce dall'esperienza da CT della Nazionale spagnola allo scorso mondiale.

In precedenza si era detto che la Federcalcio brasiliana apprezzerebbe di lui il coraggio nel lanciare i giovani, l'ideale per ringiovanire la squadra verdeoro e riportarla in alto alla vittoria di un Mondiale, magari quello del 2026.