Brasile, Tite: “Vogliamo il Mondiale. Sto facendo il volere di mia madre e mio padre”

"Neymar è il leader e ora spinge i giovani a brillare..."

Redazione ITASportPress

Lunga intervista al Guardianper il commissario tecnico del Brasile Tite che ha parlato in vista del Mondiale in Qatar dando qualche spunto sugli obiettivi della formazione verdeoro ma anche sottolineando quanto questo rassegna iridata sia fondamentale per la squadra e anche per sé.

OBIETTIVO - Non fa giri di parole Tite per spiegare le ambizioni del suo Brasile: "Ci siamo qualificati al Mondiale e ora vogliamo arrivare la finale e diventare campioni", ha detto il commissario tecnico. "Se sento ansia? La pressione c'è, tanta. La responsabilità di far felici i tifosi e tutto il resto. Ma dobbiamo affrontarla".

LEADER - "Se Neymar sarà il leader della squadra o lo è diventato Vinicius? Neymar. Neymar è Neymar", ha spiegato il mister. "La differenza è che adesso la luce che brilla nel Brasile è sparsa in altri giovani ragazzi ma quello che fa Ney è incredibile e spinge i giovani a brillare. Lui se ne rende conto e ha questa maturità".

GENITORI - L'intervista ha anche un passaggio molto profondo sulle motivazioni extra che Tite possiede per affrontare questo Mondiale: "Come sarà il Mondiale senza mia madre morta nel 2019? Quando abbiamo vinto la Copa America mi aveva chiesto se fosse più o meno importante della Coppa del Mondo. Le dissi che era diverso ma allo stesso tempo davvero importante. Sono in pace con me stesso. Sto facendo tutto questo anche per mio padre che è stato il mio primo allenatore. So che sto rendendo i miei genitori orgogliosi", ha concluso commosso il CT del Brasile.