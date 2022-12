Brasile, Vinicius: “Ancelotti come un padre. Mi ha dato consigli per diventare forte”

L'ala del Real Madrid e del Brasile Vinicius Junior ha elogiato l'allenatore del club Carlo Ancelotti dopo il suo exploit nel Mondiale in Qatar: “Ancelotti mi ha dato molti consigli e anche una grande fiducia. Tuttavia, è stato sempre duro con me quando era necessario. È come un padre per me. Carlo Ancelotti è bravo non solo tatticamente, ma anche nel modo in cui tratta i suoi giocatori. Ho fatto grandi progressi e Ancelotti mi ha aiutato in questo. Lui e [l'allenatore della nazionale brasiliana] Tite sono molto simili e spesso parlano tra loro " ha detto Vinicius.