Bremer convocato dal Brasile in extremis: l’annuncio

L'annuncio della Nazionale verdeoro.

Redazione ITASportPress

Gleison Bremer è stato convocato dal Brasile in vista dell'amichevole del 25 marzo contro il Marocco. Il difensore centrale della Juventus, che oggi arà impegnato in campionato nel big match di San Siro di Serie A contro l'Inter, è stato chiamato dal ct Ramon Menezes per sostituire Marquinhos, infortunato.

Di seguito il comunicato ufficiale.

"Il difensore Bremer e l'attaccante Yuri Alberto sono convocati nella nazionale brasiliana per l'amichevole contro il Marocco. La coppia è stata convocata dopo che Marquinhos e Richarlison si sono infortunati e non potranno giocare la partita del 25, a Tangeri, allo stadio Ibn Batouta, in Marocco".

Per il centrale indubbiamente una chiamata importante che conferma la sua crescita anche a livello internazionale e non solo in bianconero. Il calciatore, dopo un avvio complicato ad inizio stagione, sembra aver ritrovato quella solidità che lo aveva portato a diventare grande col Torino e dunque ad essere acquistato dalla Vecchia Signora.