Brentford, Eriksen: “Sorpreso dal mio corpo. Ora una gara ufficiale”

Il danese è pronto a tornare ufficialmente in una partita

"NON VEDO L'ORA" - "Il tempo di gioco diventa sempre maggiore e mi sento bene. Questa settimana è stata una prova dura ma sono felice di essere stato presente e di aver giocato. Mentalmente e fisicamente mi sento bene. Anzi, in realtà sono un po' sorpreso che il mio corpo si comporti così bene. Ovviamente mi sono allenato duramente, ma non mi aspettavo di stare a questo livello come mi sento ora, quindi è decisamente una cosa positiva", ha detto Eriksen. "Scendere in campo, giocare, ho sempre la stessa eccitazione e amore nel giocare a pallone. 80 minuti contro i Rangers sono stati positivi. Ora non vedo l'ora di scendere in campo in una partita vera".