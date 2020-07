Brescia, Diego Lopez: “Abbiamo risposto sul campo alle critiche”

L’allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha commentato la partita giocata dai suoi uomini contro l’Hellas Verona, concentrandosi sugli episodi chiave che hanno caratterizzato la partita.

LE PAROLE DEL MISTER

Le parole del tecnico a Sky Sport: “Sono contento per i ragazzi perché da quando abbiamo ricominciato hanno lavorato molto e si vede che stanno bene. È un gruppo che lavora molto. È importante dirlo che ci credono a far bene e a fare prestazioni importanti. Venivamo da un 6-0 che ci ha fatto molto male. La risposta come ho detto ieri la dovevamo dare qui sul campo: credo che sia la risposta più bella”