Brescia, Diego Lopez: “Non c’era il rigore per il Genoa, sbagliato non usare la Var”

L’allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo dopo la partita affrontata dalla squadra lombarda contro il Genoa.

IL COMMENTO DEL MISTER

«Il rigore su Romero non ha bisogno di commenti. Le immagini parlano chiaro. Non è fallo, è errore dell’arbitro. Nel momento in cui si dà un rigore, c’è anche il Var. E questo è il secondo errore. Perché noi stiamo cercando di giocarci una salvezza importante e penso che che oggi sarebbe stato importantissimo vincere».