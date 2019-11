Brescia, linea dura di Grosso: Balotelli fuori dai convocati per Roma

L’annuncio, seppur tra le righe, Fabio Grosso l’aveva già dato in conferenza stampa: “Le scelte verranno fatte esclusivamente in direzione della squadra, prima voglio parlarne con il gruppo e poi le conoscerete” aveva detto il tecnico del Brescia rispondendo alla domanda sulla presenza o meno di Mario Balotelli tra i convocati per la partita contro la Roma.

Evidentemente, il gruppo deve avere dato parere negativo alla possibilità che l’attaccante partisse per la Capitale, se è vero che Super Mario non figura nell’elenco dei convocati, diramato dalla società nella tarda mattinata.

Resta ora da capire se il caso, aperto dall’allontanamento del giocatore dall’allenamento di giovedì per volontà dello stesso Grosso, si chiuderà qui o se questo episodio possa spingere Balotelli a lasciare Brescia già a gennaio.