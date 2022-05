Brescia-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20 la sfida tra le due formazioni valida per l'andata delle semifinali Playoff Serie B

La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming su diverse emittenti. Ci sarà l'opzione DAZN che darà modo di vedere la gara scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ovviamente Brescia-Monza sarà visibile anche in diretta streaming sull'app Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso e selezionare l'evento, se in possesso dell'abbonamento. Anche DAZN trasmetterà la gara in diretta streaming: in questo caso occorrerà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito della piattaforma. Allo stesso modo anche Helbiz Live permette la visione in streaming, collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app.