In campo alle 18.

Giornata di test amichevole per Brescia-Sampdoria che scenderanno in campo per una partita di preparazione in vista della prossima stagione, quella 2022-23. Focus particolare per gli uomini di Marco Giampaolo che stanno macinando lavoro per il campionato di Serie A.

Brescia-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Primo impegno dal sapore importante e di livello per la Sampdoria che dopo i primi test, affronterà una squadra di spessore come il Brescia. Sarà l'occasione per vedere a che punto si trova la formazione di Giampaolo che sarà chiamata ad un avvio di Serie A impegnativo contro Atalanta e Juventus nelle prime due giornate.

Andiamo a scoprire adesso come poter seguire live la sfida odierna tra le due squadre.

La partita amichevole tra Brescia-Sampdoria che si disputerà, come anticipato, sabato 23 luglio 2022 allo stadio 'Mario Rigamonti' di Brescia con calcio d'avvio alle ore 18 potra essere vista sia in diretta tv che in streaming.

La gara, infatti, sarà visibile in diretta tv su Primocanale per i residenti nella Regione Liguria. Sarà possibile assistere a Brescia-Sampdoria anche in diretta streaming tramite il sito di Primocanale.

Di seguito le possibili formazioni delle Rondinelle e dei blucerchiati:

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Garofalo; Bisoli, van de Looi, Galazzi; Niemeijer, Bianchi; Moreo. All. Clotet

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Yepes; Candreva, Rincón, Verre, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo