Brescia, ufficiale l’acquisto di Joronen: è il terzo giocatore più costoso nella storia del club

Secondo acquisto per il Brescia in vista della stagione del ritorno in Serie A.

E che acquisto, trattandosi del terzo più dispendioso della storia del club, dopo Luca Toni e Andrea Caracciolo. Il nome in questione è quello di Jesse Joronen, portiere finlandese classe ’93, titolare della Nazionale e reduce da una stagione in Danimarca al Copenaghen.

A dare notizia dell’acquisto è stata la stessa società biancazzurra attraverso il proprio profilo Twitter. Joronen è costato 5 milioni ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.