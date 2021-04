Bresciano: “Fatta col City ma Zamparini bloccò tutto. L’esultanza con la statua…”

L'ex calciatore anche del Palermo si racconta: "Non andare al City il momento più brutto della mia carriera"

11 anni di Italia, tante partite giocate e tante esultanza. Sul perché della sua "statua", Bresciano ha commentato: "Me l'hanno chiesto in tanti, non l'ho mai raccontata. A dirla tutta, non ricordo nemmeno la partita e i personaggi coinvolti. Ma la motivazione sì... Ero arrabbiato con un allenatore, ma non so quale. Non avevo accettato la panchina, lui poi mi aveva fatto entrare e avevo segnato il gol decisivo. Quel gesto era rivolto a lui, come a dirgli: 'Ma come fai a lasciarmi in panchina?'". Dopo quella prima volta - forse spiega gianlucadimarzio.com in Empoli-Parma del gennaio 2006 - la sua esultanza fu riproposta: "Era piaciuta a tutti, per cui ho deciso di riproporla anche in Nazionale. E a volte, quando mi riconoscono, me la fanno anche per strada. Qui, come in Italia. Mi fa molto ridere questa cosa".