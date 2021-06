Brocchi racconta Locatelli: “Lo feci esordire a San Siro. Aveva un difetto…”

Il tecnico racconta il debutto in Serie A del centrocampista della Nazionale

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex mister anche di Milan e Monza ha raccontato pregi e difetti del classe 1998: "Ai tempi vedevano tutti in lui un giocatore di qualità superiore, era uno dei più forti del settore giovanile. Lo feci esordire a San Siro (in Milan-Carpi, ndr) con la speranza che fosse la prima di tantissime partite. Difetto? Dovetti convincerlo a sporcarsi un po’ di più i pantaloncini. Giocava solo ed esclusivamente sulle sue qualità, sulle azioni singole. Ma non basta nel calcio di oggi. E allora l’ho aiutato a capire quanto è importante il sacrificio per la squadra. Per arrivare ad alti livelli serviva sacrificarsi un po’ di più anche senza palla tra i piedi. E lui col tempo ha alzato anche il livello agonistico oltre a quello tecnico".