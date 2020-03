Brozovic a casa per il coronavirus: gioca a freccette e tagga il campione ma… viene preso in giro

Cosa fare a casa ai tempi del coronavirus? C’è chi si allena nella propria palestra in terrazza o tra le mura domestiche e c’è chi, come Marcelo Brozovic, ha deciso di provare l’avventura delle… freccette. Un nuovo sport per il centrocampista dell’Inter che su Instagram si è divertito a taggare alcuni suoi amici ma anche il campione Michael Smith.

E dunque ecco che Brozovic, dopo aver mostrato a Biraghi cosa stesse facendo in casa, ha esagerato coinvolgendo anche il noto professionista di questo sport che, prontamente, ha risposto prendendolo in giro e scatenando l’ironia dei vari fan: “Preferisco restare a casa dato che può diventare pericoloso ahahhah”, ha scritto Michael Smith riferendosi alle dubbie capacità di Brozovic nel nuovo sport. Un bel siparietto che ha tenuto compagnia ai tanti italiani e non solo che stanno vivendo in casa in queste ore.