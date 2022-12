Brozovic: “Al Mondiale potevamo fare di più. E in Nations League…”

Il centrocampista croato al rientro in Patria dopo il terzo posto al Mondiale.

C'è grande entusiasmo in Croazia dopo il terzo posto conquistato al Mondiale in Qatar. La conferma è la festa che ha atteso la squadra al rientro in Patria. Nonostante l'ambizione fosse, forse, quella di provare a scrivere ancora di più la storia e replicare la finale di Russia 2018, i croati sono rimasti molto contenti di quanto fatto dalla squadra del CT Dalic e lo hanno dimostrato ai calciatori.

Durante la festa, come riportato da sport.hrt.hr, ha parlato anche Marcelo Brozovic: "Se sono stanco dopo i tanti km fatti? Sono riuscito a smaltire la sbornia. Non mi aspettavo una tale accoglienza, grazie per essere accorsi così numerosi", le parole del centrocampista.

Il giocatore ha anche aperto ad un sogno futuro: "Spero che ci sarà una festa simile anche a giugno, se riusciremo a vincere la Nations League". E sul torneo in Qatar: "Non ho rimpianti per il risultato conquistato in Qatar, ma potevamo fare qualcosa in più".