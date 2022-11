Brozovic vuole essere al top con la Croazia: “Ora 70-75 minuti nelle gambe ma…”

Marcelo Brozovic si prepara a tornare davvero. Dopo essere entrato in campo per qualche spezzone nelle ultime gare con l'Inter, il centrocampista vuole piano piano tornare al 100% per essere al top al Mondiale con la sua Croazia . Dopo le tre partite da subentrante con il club al rientro dall'infortunio, il centrocampista vuole esserci a partire dalla gara odierna contro l'Arabia Saudita.

Brozo, parlando in conferenza stampa, ha fatto capire quale sia la sua situazione fisica anche in chiave di minutaggio: "Potrei giocare un po' di più in accordo con il ct, magari 70-75 minuti", ha detto il giocatore. "Manca ancora qualche giorno per prepararci e spero di farmi trovare pronto, spero di essere al 100 per cento. Sicuramente chi gioca deve dare il massimo e stare concentrato. Mi sento molto bene, ho già giocato qualche minuto con l'Inter nelle ultime partite e sto bene".