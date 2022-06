Bruno Alves si ritira: “Un viaggio che finisce. Grazie a tutti”

L'annuncio del portoghese

Redazione ITASportPress

In Italia gli abbiamo visto vestire le maglia di Cagliari e Parma, ma la carriera di Bruno Alves è stata davvero ricca di esperienze in tutto il mondo. Le più importanti quelle con la maglia del Porto, dello Zenit e del Fenerbahce. In queste ore, però, il difensore portoghese, con una lunga permanenza anche nella propria Nazionale, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica.

Il classe 1981 lo ha fatto tramite un post pubblicato su Instagram nel quale ha comunicato la propria volontà di appendere gli scarpini al chiodo e cercare nuove occasioni, chissà se sempre legate al mondo del pallone: "Oggi comunico il termine della mia carriera da calciatore, ringraziando per tutto, tutti i club, dirigenti, allenatori e persone che sono state coinvolte nella mia vita sportiva", ha scritto Bruno Alves. "Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per tutto il supporto in ogni momento. Viaggio che finisce ma si presenteranno altre occasioni. A presto, GRAZIE!".

Tanti i commenti e gli auguri per il futuro arrivati da ex colleghi. Presenti i messaggi di Criscito, Joao Pedro ma anche Veloso, e i suoi ex club, tra cui il Porto. L'ultima esperienza da calciatore del portoghese è stata in Grecia all'Apollon Smyrnis.