Bruno Alves: “Volevo ritirarmi ma Cristiano Ronaldo mi ha fatto cambiare idea”

Parla il difensore portoghese

In Serie A lo ricordiamo per le sue avventura con le maglie di Cagliari e Parma. Ma Bruno Alves vanta una carriera di altissimo livello della quale ancora sta scrivendo un capitolo, quello greco con la divisa dell'ApollonSmyrnis. Eppure, dopo l'addio al club ducale, le cose sembrano destinate ad andare diversamente, se non fosse stato per l'intervento... di Cristiano Ronaldo.