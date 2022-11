Bruno Fernandes chiarisce: “Non ho problemi con Cristiano Ronaldo. Quel video…”

Le parole del portoghese sul rapporto con CR7.

Redazione ITASportPress

Ha fatto il giro del web e dei giornali sportivi il saluto glaciale tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes negli spogliatoi del Portogallo al primo giorno di ritiro pre Mondiale. Le tensioni derivanti dalla situazione di CR7 col Manchester United sembravano essere arrivate anche nella Nazionale lusitana. Eppure, le cose non stanno così.

A confermarlo è stato proprio Bruno Fernandes a Sky Sports: "Non ho problemi con nessuno. Faccio il mio lavoro e come mi ha detto una volta un allenatore, 'tutto ciò che puoi controllare sei te stesso'. Penso che tutti saranno d'accordo con me. Devi controllarti e dare il massimo, tutto qui".

Sul saluto a CR7: "Se ho salutato freddamente Cristiano Ronaldo? Perché dici questo? Questo video è stato successivamente mostrato con audio. L'hai guardato? Allora dovresti farlo. Abbiamo un problema in Portogallo: stavo guardando uno dei canali in cui ne hanno discusso e ho detto che "faceva freddo, faceva male" per 45 minuti. E poi sono passati alla pubblicità. Nel video puoi sentire che Ronaldo stava scherzando con me. Al ritorno dalla pubblicità hanno spiegato che c'era uno scherzo. E questo è tutto".

E ancora: "Doveva essere spiegato in modo che la gente lo sapesse. Ma ora la gente non lo sa. Ora siamo in squadra. Mi concentrerò sul Manchester United dopo la Coppa del Mondo. Dobbiamo concentrarci sul Mondiale perché non hai la possibilità di giocarlo tante volte. Cristiano giocherà la sua quinta Coppa del Mondo, tutti sono pronti per questo e vogliono fare tutto il possibile per la squadra".