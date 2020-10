Bruno Fernandes e la maglia dei suoi sogni: “Mio fratello scelse quella di Messi. Io quella di Cristiano Ronaldo dello United…”

Anni fa era solo un sogno di un giovane ragazzino, ma oggi Bruno Fernandes può apertamente dire di avercela fatta. Il centrocampista del Manchester United si è raccontato a The Players Tribune in merito ai suoi desideri più nascosti che, alla fine, è riuscito persino a realizzare. Primo su tutti: indossare la maglia Red Devils, una t-shirt che ha sempre avuto un ruolo speciale nella sua vita anche grazie al connazionale Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes e la maglia del Manchester United

“Mio fratello è sempre stato del team Messi, io di quello di Cristiano Ronaldo”, ha raccontato sinceramente Bruno Fernandes riguardo alle sue preferenze calcistiche. “In Portogallo non è stato sempre possibile trovare la maglia delle squadre della Premier League inglese e quando la trovavi costava molto. Un giorno siamo andati con mio padre e mio fratello in un negozio Nike e dovevamo scegliere quale maglia comprare. Mio fratello scelse la t-shirt gialla del Barcellona per via di Messi. Quanto a me… beh, sono orgoglioso di ammettere che anche quando ero piccolo ero ho scelto la divisa del Manchester United. Ricordo ancora molto bene quella maglietta. Era blu con una striscia bianca e un po’ più di rosso. Grazie a Cristiano Ronaldo la mia squadra dei sogni in Inghilterra è sempre stato il Manchester United”.