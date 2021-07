Bruno Fernandes fa mea culpa: “Mio Europeo non all’altezza, potevo dare di più”

Il fantasista ha ricevuto un premio nella sua città natale

Bruno Fernandes ha parlato della grande delusione per l'Europeo appena terminato dove col suo Portogallo non è riuscito a confermare il titolo del 2016 uscendo anzitempo agli ottavi contro il Belgio, poi eliminato dall'Italia campione d'Europa. In occasione di un premio assegnatogli nella sua città natale nel Comune di Maia, il fantasista portoghese del Manchester United ha fatto mea culpa per le sue prestazioni non all'altezza della stagione che aveva vissuto in Premier League.

DI PIU' - "Facciamo valutazioni in generale. Io faccio le mie e so quello che potevo fare. Forse avrei potuto dare di più, ho le qualità per dare di più ma non è stato possibile. Non ci sono riuscito ma ho dato tutto in termini di impegno", ha detto Bruno Fernandes. "Per me giocare per la Nazionale è un grande orgoglio e darò sempre il massimo", ha detto a margine di un premio assegnato dal Comune di Maia.

CONNAZIONALE - Come riporta Observador, poi, il portoghese ha commentato quanto sta accandeo al connazionale Joao Mario, passato dallo Sporting Lisbona al Benfica con tante polemiche: "Non ho nulla da commentare. Se lo Sporting avesse voluto e se João avesse voluto, non sarebbe successo nulla. Voleva rimanere in Portogallo, è un professionista e continuerà a esserlo nel Benfica. Gli auguro il meglio, è un giocatore con cui ho un rapporto di amicizia ma farò sempre il tifo per lo Sporting".